Чорноморець близький до підписання атакувального хавбека Зігі Бадібангу, повідомляє UA-Football.

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30-річний бельгієць конголезького походження нині перебуває на перегляді у одеському клубі. Потенційний новачок має зайву вагу, тому тривалий час був без ігрової практики у грецькому Анагеннісі, за який виступав з січня по липень 2022-го.

Нагадаємо, Бадібанга – вихованець Андерлехта, з яким у сезоні 2009/10 став чемпіоном Бельгії та володарем Кубка. Також виступав за місцевий Шарлеруа, нідерландський Де Графсхап, грецькі Ерготеліс, Астерас та Ларису, кіпрську Омонію, молдовський Шериф та казахські Ордабаси та Шахтар. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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