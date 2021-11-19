Безкомпромісну битву між Чорноморцем і Динамо цілком можна назвати центральною в завершальному турі першого кола УПЛ. Хоча б тому, що інші матчі на цьому тижні ніхто не обговорюватиме вже через 5 хвилин після фінального свистка – а от на зустріч між одеситами та киянами чекали ще з літа. Оренда 15-ти гравців столичної молодіжки викликала бунт фанатів "моряків" (вони навіть нападали на клубний автобус), а домашню гру проти "біло-синіх" перенесли з Одеси до Києва. Натомість динамівське керівництво дозволило орендованим футболістам зіграти проти свого клубу.

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Підопічним Юрія Мороза в останньому турі вдалося перемогти Рух у перестрілці з сімома голами, причому команда по ходу поєдинку примудрилася розтринькати гандикап у три м'ячі. Звитяга дозволила піднятись із зони вильоту аж на 12-ту сходинку в таблиці. За очікуваними очками "моряки" десь там і повинні перебувати, адже у них досить хороша атака – втім, оборона Чорноморця є другою в УПЛ за кількістю пропущених голів (більше тільки у Маріуполя). Власне, матч проти Руха став яскравою демонстрацією суті цього колективу.

Динамо перед міжнародною паузою примудрилось програти Ворсклі у рідних стінах. В принципі, поразка не відповідала змісту гри – так, полтавці дали гідний бій, але у чемпіона було в рази більше моментів. За всіма статистичними показниками кияни серйозно перевершили суперника.

Втім, якщо згадати попередні поєдинки киян, то фіаско в останньому турі вже не виглядатиме нелогічним. І в матчах з Маріуполем, і проти СК Дніпро-1 "біло-сині" допускали втрати концентрації на рівному місці й виглядали дуже пасивно в одному з таймів. Мірча Луческу гнівався на прес-конференціях, вимагаючи кращої самовіддачі, але це не подіяло.

Розслабившись, динамівці не тільки програли Ворсклі, а й пропустили Шахтар на перше місце в турнірній таблиці. Щоправда, за очками у команд рівність, тож причин для паніки немає – втім, право на осічку столичний гранд втратив. Сьогодні необхідно перемагати Чорноморець за будь-яких обставин.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мартиненко – Миколенко, Нещерет, Супряга, Попов, Бєсєдін, Кулач

Дискваліфіковані: Ванат – Забарний, Шапаренко, Сидорчук

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Динамо

Чорноморець: Варакута – Путря, Дубко, Біловар, Кузик – Михайленко, Тлумак – Цітаішвілі, Ісаєнко, Авагімян – Бугай

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Шабанов, Караваєв – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Вітінью – Гармаш

Прогноз "Футбол 24" – 0:3

Динамо зіткнулося з серйозними кадровими втратами, але на цей поєдинок Мірча Луческу все одно б провів ротацію. Очевидно, що шанси на сенсацію у Чорноморця дорівнюють шансам України стати чемпіоном світу – колись це, можливо, і станеться, але не зараз. І немає значення, в якому складі вийдуть одесити і в яких вони стосунках з керівництвом киян.

"Моряки" занадто слабкі для Динамо, а підопічні Мірчі Луческу сьогодні ще й будуть налаштовані, як слід. Принаймні, так має бути. В будь-якому разі, ніщо не повинно завадити столичному клубу здобути впевнену перемогу.

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