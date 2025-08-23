Чорноморець відшкодував старі борги – але три місяці зарплат і досі не виплачені.

Чорноморець зробив крок до фінансової стабілізації, розрахувавшись із командою за попередній сезон, проведений в УПЛ. Як повідомляє ukrfootball.ua, одесити погасили заборгованість за травень.

Ракицький відзначився капітанським вчинком, допомігши Чорноморцю власним коштом

Водночас повністю закрити борги поки не вдалося – за інформацією джерела, перед футболістами залишається заборгованість за три місяці. Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про проблеми бази клубу, де через борги відключили електроенергію. Для забезпечення тренувального процесу доводилося використовувати генератор.

Попри фінансові труднощі, команда Олександра Кучера добре стартувала у новому сезоні Першої ліги. Після трьох турів Чорноморець набрав сім очок і ділить перше місце в таблиці разом із Ворсклою.

Чорноморцю вимкнули світло на клубній базі – борги сягають мільйона