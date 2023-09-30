В рамках 9-го туру УПЛ Чорноморець приймає Зорю, а Верес зустрінеться з ЛНЗ. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Зоря

Навесні одесити й луганці видали один із найкращих матчів сезону УПЛ, але навряд чи перформанс повториться сьогодні. Нинішня Зоря перебуває на етапі перебудови – і поки що процес дається важко. Валерію Кривенцову навіть довелося відступити від своїх ідеалів і перейти на схему з трьома захисниками, хоча основні принципи гри нового коуча помітні вже зараз.

Команда намагається виходити з оборони через короткі передачі й обіграші, а також бажає активно пресингувати. У поєдинку з Гентом це частково працювало, однак загалом Зорі тяжко – атаки будуються через виноси, робота без м'яча шкутильгає, доводиться сідати у "автобус". Ігрова модель, яка дала результат у Лізі конференцій, зовсім не спрацювала з СК Дніпро-1 у попередньому турі (поразка 0:1), а перед цим підопічні Валерія Кривенцова програли Металісту 1925 (0:2).

А от Чорноморець зараз на ходу. "Моряки" у попередніх двох турах переграли Полісся та влаштували розгром Олександрії – як наслідок, колектив закріпився на третій позиції в УПЛ. А потім одесити ще й здобули вольову перемогу над потужним Кривбасом у Кубку України, причому асистом відзначився списаний усім світом Вакула.

Підопічні Романа Григорчука за організацією позиційних атак і пресингу реально виглядають однією з найкращих команд України. Це підтверджується перемогою над Динамо з рахунком 3:2 – і ніхто б не здивувався аналогічному результату з Шахтарем. От тільки Чорноморець не завжди такий крутий, що визнає і сам тренер. Зокрема, після тріумфу над Динамо одесити програли два матчі поспіль (Ворсклі й Вересу), продемонструвавши суттєві проблеми в перехідних фазах.

Довгий час "моряки" чергували поразки й перемоги. Зараз ця "хвороба" ніби відступила, але чи надовго? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Травмовані: Білик, Шевченко, Войтіховський – Батагов, Бутко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Зоря

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Дада, Васильєв, Шпорн – Брагару, Ієде, Авагімян

Зоря: Турбаєвський – Боль, Жордан, Снурніцин – Яцик – Данченко, Антюх, Мишньов, Волошин, Вантух – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Чорноморець – однозначний фаворит, але не слід ставити всі гроші на одеситів. "Моряки" посеред тижня провели виснажливий поєдинок з Кривбасом, в той час як Зоря відпочивала. Щоправда, Роман Григорчук проводив заміни й має кількох свіжих топчиків у резерві, однак більша частина складу не зміниться.

Цей матч дасть відповідь на питання щодо стабільності Чорноморця. Поки здається, що повернення до старого чергування "поразка-перемога-поразка" не станеться – господарі виглядають занадто потужно для нинішньої Зорі, якій не вистачає Батагова. Втім, луганці за тиждень могли й додати у реалізації вимог Валерія Кривенцова.

Ставимо на успіх "моряків", однак господарям буде непросто. М'яко кажучи.

Верес – ЛНЗ

Верес продовжує боротьбу за виживання, здобувши лишень одну перемогу в сезоні. Прикро, адже підопічні Сергія Лавриненка демонструють доволі непоганий футбол – принаймні, мають намір у нього грати. Рівняни довгий час йшли у лідерах за точністю пасів з просуванням, а за кількістю передач в район штрафного вони явно ближчі до середняків УПЛ.

Втім, відсутність глибини складу та скромні можливості нинішніх кадрів виливаються у невдачі. Що і говорити, коли Верес недозабив 4,92 очікуваних голів (лідер УПЛ за недобором) – показовим став поєдинок з Оболонню в попередньому турі, коли футболісти не влучали у порожні ворота з 7-10 метрів. З іншого боку, цей матч розчарував і відсутністю організації в першому таймі (кияни могли влаштувати розгром).

ЛНЗ на проблеми зі складом не скаржиться, хоча вже третій провідний футболіст загримів до лазарету. Гравців із хорошим досвідом УПЛ тут вистачає – і тренер у них відповідний. Олег Дулуб ставить черкасцям грамотний футбол від оборони, який одразу ж приніс нічию з СК Дніпро-1 та перемогу над Рухом. За поразку від Динамо новачку теж не соромно.

Команда, звісно, провалила старт зустрічі з грандом, однак це – наслідок тактичної помилки. Киян боялись пресингувати, а в центрі структури ЛНЗ не було футболіста, здатного чіплятись за паси від захисників. Коли ж черкасці перебудувались і почали вмикати тиск, "біло-синім" стало дуже тяжко. Підсумкові 2:4 дали зрозуміти, що з "насіннєвим заводом" буде непросто усім – а це тільки початок співпраці з Дулубом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Балан (під питанням), Ющишин, Дахновський, Кльоц, Блізніченко – Лопирьонок, Рибалка, Банада

Дискваліфіковані: Шестаков (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – ЛНЗ

Верес: Паст – Гакман, Курко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Кучеренко – Марусич, Сікейра, В. Шарай – Гайдучик

ЛНЗ: Пеньков – Стасюк, Муравський, Селін, Норенков – Калюжний, Бойко – Наумець, Олійник, Пасіч – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

У ЛНЗ є перевага не тільки в кадрах та результатах. Черкасці ще й мали відпочинок – із Кубка вони вилетіли ще у попередньому турі, а от Верес посеред тижня зустрічався з Шахтарем. До речі, рівняни тримались гідно, 60 хвилин стримуючи донеччан (а далі стався розгром).

Можливості для ротації у Сергія Лавриненка обмежені. Та і в основному складі "народний клуб" вражав лишень на окремих відрізках. ЛНЗ виглядає значно потужніше, тож ставимо на перемогу підопічних Олега Дулуба.

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