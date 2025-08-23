Чорноморець переміг Зорю у 1/32 фіналу Кубка України (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Уже на початку зустрічі Лопирьонок вивів Чорноморець уперед, і на перерву "моряки" пішли з перевагою.

Після відпочинку Будківський зрівняв рахунок, але в середині другого тайму Хобленко вдруге вивів представника Першої ліги вперед.

Підопічні Віктора Скрипника намагалися відігратися та перевести матч у серію пенальті, проте цього разу фортуна була на боці одеситів.

