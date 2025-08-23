Чорноморець – Зоря – 2:1 – відео голів та огляд матчу Кубка України
Чорноморець переміг Зорю у 1/32 фіналу Кубка України (2:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
12’
78’ Олексій Хобленко
Уже на початку зустрічі Лопирьонок вивів Чорноморець уперед, і на перерву "моряки" пішли з перевагою.
Після відпочинку Будківський зрівняв рахунок, але в середині другого тайму Хобленко вдруге вивів представника Першої ліги вперед.
Підопічні Віктора Скрипника намагалися відігратися та перевести матч у серію пенальті, проте цього разу фортуна була на боці одеситів.
