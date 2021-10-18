Матч новачків цьогорічної УПЛ стане першим у поточному сезоні, проведеним у червоній зоні коронавірусної загрози. Одеські вболівальники зможуть потрапити на стадіон, однак для цього необхідно буде надати довідку про повний курс вакцинації, або ж негативний тест. В принципі, до подібної історії потрібно звикати, адже перед грою збірної у Львові це вже проходили, а Запорізька та Дніпропетровська області теж потрапили у червону зону.

Підтримка вболівальників Чорноморцю необхідна, адже команда опустилася на передостанню позицію в турнірній таблиці, не знаючи перемог протягом двох місяців. За одеситів прикро: по-перше, частина фанів все одно протестує проти орендованих динамівців, а по-друге – вони грають не так погано, щоб перебувати у зоні прямого вильоту. "Моряки" створюють стільки ж моментів, скільки і Ворскла (у них по ~14,7 очікуваних голів), однак, на відміну від полтавців, не реалізовують значну їхню частину (недозабили майже 4 голи).

Чорноморець атакує на рівні найкращих середняків УПЛ, награвши на кілька перемог – втім, команду тягне вниз оборона. За очікуваними пропущеними голами підопічні Юрія Мороза йдуть на останній позиції, ковтнувши 22,15 xGA. В реальності частіше забивають лишень у ворота Маріуполя. Якби не ця проблема, одеситів можна було б назвати фаворитами сьогоднішньої зустрічі.

Верес у серпні-вересні розписав нічию з Ворсклою й провів ударний відрізок з перемогами над Минаєм, Десною та Львовом (не пропустивши жодного голу), а також пройшов Оболонь у Кубку – втім, в останніх трьох турах успіх відвернувся від рівнян. Вони зазнали поразки від Шахтаря та СК Дніпра-1, а з Олександрією була зафіксована максимально нудна нульова "мирова". Футбол новачків УПЛ виглядав дуже блідо, а забити вдалося тільки один гол.

Верес навряд чи вилетить з еліти у поточному сезоні, але команда ризикує загрузнути у болоті другої половини турнірної таблиці, не демонструючи прогресу. Особливо сумно виглядає атакувальна робота рівнян – менше моментів створили тільки Рух і Минай, а загалом все зводиться до банальних флангових ривків. Втім, оборона у "народного клубу" якісна, тож Чорноморцю буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кльоц (Верес)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Верес

Чорноморець: Кучерук – Путря, Кадірі, Дубко, Вантух – Михайленко, Кравченко – Цітаішвілі, Смирний, Авагімян – Ванат

Верес: Когут – Солдат, Мірошник, Гончаренко, Немчанінов – Є. Пасіч, Полюлях, Кучеров, Г. Пасіч – Гегедош, Сергійчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Команди мають діаметрально протилежні проблеми. Верес досить якісно захищається, однак створює критично мало моментів біля чужих воріт – Чорноморець же настільки часто вилітає в атаки, що не встигає оборонятись. Якби у одеситів була хороша реалізація, то вони б йшли у таблиці поруч з рівнянами, однак підопічним Юрія Мороза не вистачає зрілості. З іншого боку, команда Юрія Вірта сильно страждає від шаблонності дій.

З огляду на вищезазначені фактори, найбільш вірогідним результатом сьогоднішнього матчу здається нічия.

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