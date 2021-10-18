Верес зумів втримати мінімальну перемогу над Чорноморцем в 11-му турі УПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Старт першого тайму був насиченим для рівнян: Євген Пасіч результативно замкнув передачу з флангу, а Валерій Кучеров жорстко зіграв проти Кадірі і побачив перед собою червоне "світло".

Верес у меншості втримав мінімальну перемогу над Чорноморцем – одесити не виграють протягом 7 матчів УПЛ

Після цього Чорноморець захопив ініціативу та великими силами атакував, а на 64 хвилині заробив право на пенальті. Петря підійшов до позначки, але Когут виручив Верес. Підопічні Вірта все ж вистояли та піднялись на дев'яте місце з 15-ма очками, Чорноморець, в активі якого 6 пунктів, залишився передостаннім.