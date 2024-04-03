Перенесений матч 12-го туру УПЛ між Чорноморцем та Шахтарем відбудеться 1 травня, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Нагадаємо, гра мала пройти 28 жовтня 2023 року, але була перенесена за згодою клубів. "Помаранчево-чорні" попросили "моряків" змінити дату поєдинку через складну логістику та участь "гірників" у Лізі чемпіонів (матч проти Барселони проходив за три дні до запланованого двобою з одеситами – 25 жовтня). Чорноморець погодився піти на поступки Шахтарю.

Нагадаємо, після 22-х турів донеччани лідирують у турнірній таблиці УПЛ, набравши 46 очок (і мають 2 гри в запасі). Чорноморець з 26-ма пунктами йде восьмим.

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