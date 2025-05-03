Шахтар захопив контроль над м'ячем з початку гри, але моментів було не дуже багато. Еліас пробив неточно, з пострілом Педрінью впорався Рудько. Чорноморець також мав шанси – Єрмаков пробив трохи вище з близької відстані. На 39-й хвилині гол Бондаренка був скасований – Артем перебував у офсайді.

Шахтар напіврезервом розгромив Чорноморець – Бондаренко і шоу бразильця наблизили "гірників" до Олександрії

На старті другої половини Шахтар нарешті відкрив рахунок у грі. Бондаренко пробив низом зі штрафного – рикошет підкоригував траєкторію, заплутавши Рудька, 0:1! Подвоїти перевагу вдалось на 71-й хвилині – Невертон у класному сольному проході прорвався до штрафного з лівого флангу та покотив у дальній кут – 0:2! А через 4 хвилини бразилець точним ударом в дотик від стійки поставив крапку в зустрічі.