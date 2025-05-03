Поєдинок у Одесі мав величезне значення для обох команд. Чорноморець тримався на дні турнірної таблиці, відставши від зони перехідних матчів на п'ять залікових балів – у таких умовах будь-яка втрата очок може стати фатальною. Шахтар же відставав від другої позиції на шість очок, тож права на осічку не мав.

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Не всі лідери донеччан взяли участь у зустрічі. Знову не зміг зіграти Судаков, який через пошкодження пропускав і Класичне. Щодо травм Різника, Матвієнка, Кевіна та Коноплі інформації не було, але до заявки вони не потрапили. Крім того, у запасі залишились Педро Енріке й Егіналду, яких випустили аж на 70-й хвилині.

У першому таймі "гірники" провели втричі більше ударів (10:3), але реально гольових моментів виникало не так і багато. До 30-ї хвилини пригадується тільки стандарт зі скидкою під удар Еліасу, але той метрів з 10-ти пробив повз дальній кут. Також у Педріньйо був хороший обвідний постріл з правого краю штрафного, який парирував Рудько.

Всі інші епізоди створювали паніку, як на 44-й хвилині, коли метрів з восьми було проведено кілька заблокованих ударів та удар через себе по горобцях. Захисники одеситів більш-менш тримались. На 38-й хвилині вони пропустили гол після розрізного пасу Криськіва на Бондаренка – той хитнув суперника й пробив під поперечку, але перед цим заліз у метровий офсайд.

Команди відправились відпочивати за нулів на табло. На початку другого тайму Шахтар став більш конкретним у своїх атаках. Так, вже на 50-й хвилині Педріньйо розрізав оборону пасом на Невертона, але той не зміг переграти Рудька в ближньому бою. На 51-й же Педріньйо вгатив з-за меж штрафного повз ліву дев'ятку.

Ще за чотири хвилини рахунок було відкрито. Донеччанам допоміг стандарт, з якого відзначився Бондаренко. Артем завдав прямого удару, а м'яч рикошетом від стінки залетів у правий нижній кут – 0:1!

Це вже була заявка на перемогу, однак наступні 15 хвилин зберігали інтригу. Темп зустрічі залишався повільним, а моментів не виникало взагалі. У такій мутній воді Чорноморець міг зловити якусь рибку, тож Олександр Кучер вирішив ризикнути. Він зняв Ракіцького й випустив форварда Безбородька, перебудувавшись на схему з двома центрбеками.

І тут же прилетіло покарання. Невертон підхопив м'яч після єдиноборства свіжого Егіналду з Жаржу й полетів у прохід лівим флангом, перегравши Кисіля та Єрмакова. Після цього бразилець пробив повз Рудька – 0:2!

Як він розібрався! Соло Невертона ?



️ Гол півзахисника в матчі «Чорноморець» «Шахтар»#Shakhtar #ЧорноморецьШахтар pic.twitter.com/JrXIzysT6W — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 3, 2025

На 75-й же Егіналду пробіг лівим флангом. Два захисники його знову не спинили (далася взнаки відсутність підстраховки третім ЦЗ), а бразилець покотив на лінію півкола. Там Бондаренко розвернувся й віддав пас на лівий край штрафного – Невертон же звідти потужно пробив під поперечку. 0:3.

Шахтар міг забивати ще, але марнотратство не дало розвинути успіх. Донеччани відсвяткували розгромну перемогу й наблизились до Олександрії на відстань трьох очок – однак команда Руслана Ротаня свій матч проведе завтра. Чорноморець лишається на дні.

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