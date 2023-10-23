Одесити погодились на перенесення поєдинку 12-го туру УПЛ проти Шахтаря.

Матч між Чорноморцем та Шахтарем не відбудеться 28 жовтня, як було заплановано раніше, повідомляє офіційний Telegram-канал одеситів.

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"Гірники" звернулись до суперника з проханням перенести гру через участь у Лізі чемпіонів та складну логістику, пов'язану з насиченим графіком. Нова дата матчу Чорноморець – Шахтар буде визначена пізніше.

До слова, команди наразі є сусідами по турнірній таблиці – Шахтар третій (21 очко), а Чорноморець п'ятий (19 балів).

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