"Шахтар? Це дуже хороша, міцна та бойова команда. Вона грає у технічний футбол, тому нам доведеться нелегко. Але як би там не було, ми намагатимемося зіграти гідно. Цьогорічний Шахтар за своїм потенціалом досить сильний. Якщо ж говорити про його виступи у груповому турнірі Ліги чемпіонів, то впевнений, що гра донецької команди у ньому налагодиться.

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Кубкові матчі завжди особливі, вони відрізняються від ігор чемпіонату. Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб показати гарну гру та перемогти. З цією метою враховуватимемо помилки, допущені в матчі з Шахтарем у чемпіонаті. Ми їх подивимося, розберемо, обговоримо, щоб у матчі Кубка України їх було менше. У кожному поєдинку нам хочеться виграти, а як воно буде цього разу – побачимо", – поділився Михайленко в коментарі meta-ratings.

Поєдинок між Чорноморцем та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Матч відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець, початок зустрічі о 19:30.

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