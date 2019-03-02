Чорноморець – Шахтар: "гірники" прилетіли в Одесу без Бутка та Тете

"Гірники" прилетіли в Одесу без Бутка та Тете / ФК Шахтар

Донецька команда прибула у Південну Пальміру на матч 20-го туру УПЛ проти Чорноморця.

Наставник "гірників" Паулу Фонсека взяв у Одесу 19 виконавців:

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Голкіпери: Анатолій Трубін, Андрій Пятов;

Захисники: Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Ісмаїлі;

Півзахисники: Сергій Болбат, Тарас Степаненко, Максим Малишев, Алан Патрік, Майкон, Фернандо, Маркос Антоніо, Віктор Коваленко, Марлос, Тайсон, Манор Соломон;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

Зазначимо, що до заявки команди на матч проти "моряків" не потрапили Богдан Бутко, який відновлюватиметься від пошкодження три-чотирі дні, Валерій Бондаренко, Веллінгтон Нем та новачок команди Тете.

Матч 20-го туру УПЛ між Шахтарем і Чорноморцем зіграють сьогодні, 2 березня. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 17 годині.

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