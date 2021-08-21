"Після вилучення гравця Чорноморця їм стало важче, а для нас навпаки – легше. Могли забити більше трьох голів, але багато гравців в стартовому складі не виходили раніше разом. Наприклад, Пятов, Конопля, Сікан. Але всі зіграли дуже добре. Я дуже задоволений. Особливо молоді талановиті футболісти зіграли сьогодні добре.

Що не сподобалося в грі? Звичайно, ми очікували, що у Чорноморця буде чотири гравці в обороні, а не п'ять. І тому вся фаза пресингу стала складнішою для нас. На початку ми не все робили правильно, але потім ми зрозуміли і почали грати на правильних позиціях, особливо в другому таймі. Крім двох разів, де був чистий офсайд, нічого поганого для нас не відбувалося

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Як мені суддівство? VAR точно поліпшив футбол. Іноді щастить, іноді ні. Але коли вилучили в епізоді з Аланом, то я не думаю, що гравець Чорноморця хотів робити боляче Патріку. Втім, такі правила. Я не думаю, що він хотів робити боляче. Коли VAR скасував обидва голи, то було щось не те. Раз не пощастило нам, раз не пощастило Чорноморцю.

Що із Судаковим? Я думаю, нічого серйозного не сталося. Але я дуже задоволений, як він і Мудрик зіграли, тому що вони обидва талановиті гравці. І я намагаюся допомогти, щоб вони стали сильними футболістами для Шахтаря і збірної України", – заявив Де Дзербі в коментарі каналу "Футбол".

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