Шахтар втратив останній реальний шанс на золото УПЛ ще у матчі з Колосом, який завершився чотирма пропущеними голами. Подальше Класичне переслідувало цілі зовсім іншого ґатунку. По-перше, донеччани не мали права відпускати Олександрію у відрив, а по-друге – команда не мала права дозволити Динамо відсвяткувати чемпіонство на своїх очах.

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Із останнім завданням "гірники" впорались, але лишень завдяки феєричному відскоку. Шикарний перший тайм продовжився катастрофічним другим – підопічні Маріно Пушіча мали програти. Детальний аналіз можете переглянути у відео на ютуб-каналі "Футбол 24".

Якщо ж коротко – нічого дивного не сталося. Шахтар звик грати відрізками, майже ніколи не демонструючи стабільності протягом всього матчу. "Гірники" вмикають повну потужність на 30-45 хвилин, шокуючи суперника зі старту чи дотискаючи його, коли той втомиться. При цьому колектив відчуває величезні проблеми в опорній зоні, пропускаючи велику кількість контратак. Іноді контроль над грою втрачається повністю.

Внаслідок особливостей кадрової політики та використання наявних ресурсів Шахтар опинився у ситуації, коли роль опорників стали виконувати Матвієнко й Бондаренко. Саме вони прикривали центр у Класичному дербі. Як показав досвід, рішення не сало панацеєю в обороні, а низька позиція Артема ще й відсікала його від більшості контратак. Як наслідок, донеччанам часто бракувало гравців попереду..

Та і з позиційною атакою у Шахтаря є відчутні труднощі. Хоч без Судакова, хоч з ним. До речі, ось уже тиждень нічого не відомо про характер травми Георгія й ступінь готовності до повернення. Всі ці нюанси не можуть бути виправданням, якщо "гірники" віддадуть очки ще й Чорноморцю – але якщо одесити таки створять сенсацію, то вона не стане дивовижною несподіванкою. Зараз донеччани дають шанси не тільки на перемогу, а 3-4 голи у власні ворота.

Колос цією нагодою скористався, а от чи здатні на це "моряки"? Ось уже 20 років вони не знають домашніх перемог над Шахтарем. Востаннє тріумфувати над "помаранчево-чорними" вдалося аж у 2017 році, загалом у ХХІ столітті в даному протистоянні було тільки чотири звитяги Чорноморця.

Втім, це історія. Сьогодення більш сумне – одесити тримаються на дні таблиці, програвши сім із дев'яти матчів після Нового року й відставши від зони плей-офф на п'ять очок. Віри у збереження прописки в УПЛ залишилось дуже мало, а перед матчем з Шахтарем ще й випав центрбек Скиба – ключовий футболіст, який і в обороні є стрижневим, і при стандартах регулярно загострює, і сам тягне м'яч на чужу третину, завершуючи класними ударами.

Під керівництвом Олександра Кучера команда стала демонструвати непоганий футбол, тож Шахтарю не слід розслаблятись. Втім, усі хороші починання гинули під тиском індивідуальних помилок – іноді грубих, а у випадку з голкіпером Аніагбосо ще й трагікомічних (хоча взагалі-то він хороший). Це неабияк полегшує завдання "гірникам", якому більше не можна помилятись. Олександрія залишається у шести очках попереду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Безбородько (під питанням), Шпорн, Когут, Присяжнюк, Нету, Удод – Судаков (під питанням), Фесюн, Конопля

Дискваліфіковані: Скиба (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Шахтар

Чорноморець: Аніагбосо – Бутко Жоржу, Лацабідзе, Ракіцький, Раян – Білошевський, Габелок – Мустафаєв – Попов, Янаков

Шахтар: Різник – Вінісіус, Бондар, Граам, Педро Енріке – Матвієнко – Педріньйо, Бондаренко, Марлон, Кевін – Егіналду

Прогноз "Футбол 24" – перемога Шахтаря

Можна не сумніватись, що і зараз Шахтар проведе лишень 30-45 хвилин сильного футболу, а Чорноморець отримає кілька шансів. Тим не менш, навіть у Інгульця було б більше шансів на сенсацію. Нинішні "моряки" занадто вразливі – а "гірники" прямо зараз занадто вмотивовані.

Цікаво, чи продовжить Маріно Пушіч експеримент з Матвієнком у опорній зоні. Крім того, інтригує стан Судакова. Ці питання викликають більший інтерес, тому що в перемозі донеччан сумнівів не виникає. Хоча...

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