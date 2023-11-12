Чорноморець – Рух

Чорноморець продовжує чергувати успішні й невдалі матчі. Розгром Олександрії й кубковий тріумф над Кривбасом змінилися нічиєю із Зорею та поразкою криворіжцям в чемпіонаті. Далі був винос Миная (3:0) та кубковий розгром Зорі (4:1), після чого сталося фіаско з Металістом 1925 у чемпіонаті (1:2, але при грі в меншості з 40-ї хвилини). І так весь сезон.

Такі гойдалки погано позначаються на турнірній таблиці УПЛ, де "моряки" скотились вже на сьому сходинку. Ситуацію дещо рятує наявність гри в запасі та невелика дистанція до зони єврокубків, однак прав на помилку у одеситів все менше. У матчі з Рухом вже необхідно перемагати – інакше львів'яни відірвуться на п'ять залікових балів.

Підопічні Віталія Пономарьова поки що тримаються на п'ятій позиції. Перемога над Чорноморцем дозволила б поборотись за топ-4, але навряд чи "жовто-чорні" ставлять такі цілі – молода команда поки не готова витримати гонитву за лідерами , що доведено останніми результатами. Для Руха значно важливіше не підпускати до себе Колос, Чорноморець, Динамо та інших претендентів на Лігу конференцій.

Львів'яни демонструють дуже симпатичний футбол. Навіть за поразку від СК Дніпро-1 колективу не має бути соромно. Попри не надто складну модель гри, за рухівцями цікаво спостерігати – чого тільки коштують виступи Квасниці. Втім, зараз колективу потрібно попрацювати і над результатом, адже в останніх трьох турах перемог здобути не вдалося.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Ієде – Едсон Фернандо

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Рух

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв, Шпорн – Бадібанга, Хадіда, Кузик – Штогрін

Рух: Ледвій – Сич, Дідик, Холод, Роман – Підгурський – Квасниця, Сапуга, Пастух, Руніч – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Команди приблизно рівні. Чорноморець сильніший у пресингу й позиційному наступні, та і загалом складніший в тактичному плані. Також всі вихваляють фізичну готовність одеситів – однак у цьому плані Рух не слабший. В ігровому ж плані козирем львів'ян є флангова гра, хоча недооцінювати центрхавів теж не можна.

Обидві команди не мають проблем з результативністю, однак і пропускають стабільно. Хто з них сильніший – сказати важко, але на тотал більше 2,5 у цьому матчі можна ставити сміливо.

Зоря – ЛНЗ

Ось і все. Третя поразка в останніх чотирьох матчах залишила Валерія Кривенцова без роботи, а Зорю – без головного тренера. І все це сталося посеред тижня. На щастя, у луганців є Младен Бартуловіч, який вже собаку з'їв на підхопленні команди після відставки боса (і передачі її новому начальнику). За кілька днів йому треба було підготувати гравців до ЛНЗ.

Ситуація при цьому вимагає виключно перемоги. Луганці залишають у зоні плей-офф за виживання, а від зони прямого вильоту їх відділяють всього два очки. До "зони життя" не вистачає трьох, тож навіть нічия не влаштує Зорю. ЛНЗ необхідно бити за будь-яку ціну.

У черкасців завдання простіше. Їм достатньо не програти, аби втриматись над четвіркою аутсайдерів. Ба більше – підопічні Олега Дулуба ще й збільшать відрив до чотирьох залікових балів. ЛНЗ цілком до снаги виконати це завдання, адже в п'яти останніх турах вони розписали три нічиї (з Олександрією, Колосом і Вересом), а також розгромили Оболонь.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бутко, Вантух (Зоря)

Дискваліфіковані: Муравський (ЛНЗ)

Орієнтовні склади на матч Зоря – ЛНЗ

Зоря: Турбаєвський – Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин – Яцик – Антюх, Нагнойний, Мишньов, Горбач – Герреро

ЛНЗ: Пеньков – Ковальов, Лопирьонок, Селін – Стасюк, Бойко, Калюжний, Норенков – Наумець, Хобленко, Пасіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Зоря зараз нічим не краща за Оболонь, Олександрію чи Верес – і так було під керівництвом Валерія Кривенцова. Нині ж команда перебуває в підвішеному стані. Тим не менш, Младен Бартуловіч цілком здатний зачепитись за очки, адже його футбол намагається йти від простого. При цьому в Інгульці його стиль був доволі ефективним.

За нинішніх умов спрощення гри може піти на користь Зорі, але у перемогу зараз не віриться. Команди Олега Дулуба занадто сильні в обороні. Ставимо на нічию.

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