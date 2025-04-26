Чорноморець – Рух – 1:2 – відео голів та огляд матчу УПЛ
Рух у матчі 26-го туру УПЛ сезону 2024/25 здолав Чорноморець (2:1). Відео голів та огляд поєдинку дивіться на Футбол 24.
На 20-й хвилині Холод лонгболом перекинув захисника Скибу, а Климчук, увірвавшись із лівого краю штрафного, точним ударом у ближній кут відкрив рахунок.
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На 62-й хвилині Бутко виконав навіс із правого флангу, Попов у дотик скинув м'яч на дальню стійку, де Хобленко замкнув передачу – 1:1! Вже пізніше Фаал перехопив м'яч біля штрафного майданчика одеситів і віддав чудову розрізну передачу на Рябова, який потужним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Руха.
Рух заслужено переміг Чорноморець – одесити не змогли покинути зону вильоту