На 20-й хвилині Холод лонгболом перекинув захисника Скибу, а Климчук, увірвавшись із лівого краю штрафного, точним ударом у ближній кут відкрив рахунок.

"Треба чесно визнати – з нашого боку були позиційні помилки": чи побореться Олександрія з Динамо за "золото"?

На 62-й хвилині Бутко виконав навіс із правого флангу, Попов у дотик скинув м'яч на дальню стійку, де Хобленко замкнув передачу – 1:1! Вже пізніше Фаал перехопив м'яч біля штрафного майданчика одеситів і віддав чудову розрізну передачу на Рябова, який потужним ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку. Фінальний свисток зафіксував перемогу Руха.

Рух заслужено переміг Чорноморець – одесити не змогли покинути зону вильоту