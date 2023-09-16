У рамках 7-го туру УПЛ Чорноморець приймає Полісся, а Олександрія зіграє з Минаєм. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Полісся

Одеський колектив у поточному сезоні надзвичайно контрастний як на полі, так і поза ним. Чорноморець здобув три перемоги при трьох поразках, причому "моряки" мають два домашніх успіхи й три виїзних фіаско. Навіть у Кубку з Лівим берегом вийшла неоднозначна історія – так, фаворит пройшов далі, але для цього довелося відіграти аж 120 хвилин.

Підопічні Романа Григорчука загалом дуже подобаються. Це одна з найкращих команд чемпіонату в плані побудови позиційних атак – одесити за очікуваними голами йдуть другими після Кривбасу. При цьому вони створили дуже мало моментів у останніх двох матчах, зазнавши поразок від Ворскли й Вереса – щоправда, полтавців притискали наприкінці зустрічі, а у Рівному "моряки" грали у меншості з 10-ї хвилини.

Поза полем теж все непросто. Клуб провів одну з найкращих трансферних кампаній в поточному сезоні, створивши кадрову глибину й набравши дуже крутих футболістів – але один зі співвласників Чорноморця нещодавно загримів під арешт. І що далі? Будемо дивитись.

У Полісся ситуація схожа, але на свій лад і без проблем з керівництвом. Новачок УПЛ накачався купою сильних футболістів і швидко вискочив на другу позицію в турнірній таблиці – причому в останніх трьох турах житомирці виключно перемагали. А ще була звитяга в Кубку над Агробізнесом. Круто! От тільки про гру цього ж не скажеш.

Індивідуальні чесноти лідерів використовуються лишень епізодично. Для швидкісного й технічного Макуана ізоляцій майже не створюють, а Будківський не так вже й часто працює на другому поверсі. Аріельсон тільки час від часу відкривається між лініями, а фулбеки рівня молодіжної збірної України атакують глибину в порядку власної ініціативи. Юрію Калітвінцеву поки що не вдається зібрати все це сузір'я у єдину систему.

Як наслідок, дві останні перемоги пройшли за жахливого футболу. До трьох голів, проведених у ворота Олександрії наприкінці зустрічі, Полісся нічого не створювало. Оболонь теж нейтралізувала житомирців, але постраждала через сумнівний арбітраж у компенсований час. З таким футболом новачок УПЛ недовго буде триматись другим – за очікуваними показниками у Полісся вже зараз солідний перебір.

Кадрова ситуація

Травмовані: Войтіховський, Бадібанга (Чорноморець)

Дискваліфіковані: Салюк (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Полісся

Чорноморець: Білик – Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару – Кузик, Шпорн, Васильєв – Штогрін, Ієде, Авагімян

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря, Кушніренко – Назаренко, Аріельсон, Макуана – Будківський

Прогноз "Футбол 24"

З огляду на неоднозначну форму обох команд, робити якийсь прогноз на результат дуже важко. Навіть букмекери поставили приблизно рівні коефіцієнти, хоча невеличку перевагу все ж віддають Поліссю. Ми ж не поставимо на конкретний рахунок – а от тотал менше 2,5 виглядає цілком ймовірним.

Олександрія – Минай

Ротань-стайл не знає перемог протягом чотирьох турів поспіль. Щоправда, від Ротань-стайлу в Олександрії залишився тільки Руслан Петрович – найкращого центрбека-розпасовщина клуб продав (як і значну частину лідерів), якість новачків поки незрозуміла, а ефектним футболом тут і не пахло. "Аграрії" демонструють вкрай депресивну гру, маючи найгірший показник очікуваних голів. Як і реальних.

З іншого боку, олександрійці й біля власних воріт допускають мало. Це – круто, однак на практиці такий малюнок означає катастрофічно нудні матчі без моментів. Як не дивно, але найкраще Ротань і Ко проявили себе на тлі Шахтаря, ледь не закамбечивши з 0:2. Хоча з обороною "гірників" гострі епізоди створювали б і аматори.

Загалом же вимальовується тенденція до зміни тренерського штабу Олександрії вже восени. Втім, сьогодні про це думати не слід. Безвиграшну серію необхідно перервати за будь-яких умов.

У Минаї зараз навряд чи думають про відставку Володимира Шарана, але поки що ситуація вкрай сумна. Закарпатці йдуть на дні турнірної таблиці, забивши два голи й пропустивши аж чотирнадцять. Вони не виграли жодного матчу, зазнавши чотирьох поразок. Показник атакувальних xG – третій з кінця, а за якістю оборони закарпатці переважають тільки Оболонь. Інтенсивність єдиноборств взагалі найнижча й мізерна.

Виправдання у "лисиць" солідне – за шість турів вони встигли зустрітись з Динамо, Шахтарем, Зорею та СК Дніпро-1. Причому проти киян , луганців і "спортклубівців" команда зіграла якісно, набравши два очки. На жаль, позитив змивається домашнім розгромом від ЛНЗ й фіаско у протистоянні з Металістом 1925 – а це прямі конкуренти в боротьбі за виживання.

Подивимось, як справи підуть далі. Епізодично у грі Миная виникають проблиски, тож списувати підопічних Володимира Шарана зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Михайленко – Воробчак

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Минай

Олександрія: Шевченко – Копина, Савченко, Логінов, Ернандес – Сігєєв, Смирний, Ковалець – Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Кравчук – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Булеза – Гечев, Твердохліб – Вишневський

Прогноз "Футбол 24"

Букмекери вважають Олександрію фаворитом матчу. Великий розрив у коефіцієнтах, ймовірно, ґрунтується на слабкості Миная на старті сезону – однак там були сильні суперники. Нинішніх "аграріїв" до їхнього числа аж ніяк не приєднати.

Прямо зараз Олександрія не набагато краща за закарпатців. Навіть у кадровому плані. Суперники приблизно рівні, тож ми ризикнемо поставити на нічию.

Шахтар – Оболонь: анонс матчу УПЛ