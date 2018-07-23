Чорноморець – Олімпік – 2:1 – відео голів та огляд матчу

В поєдинку 1 туру УПЛ 2018/19 Чорноморець зумів втримати перемогу над Олімпіком. Дивіться відео голів та огляд матчу Чорноморець – Олімпік.

Чорноморець в Одесі здолав Олімпік завдяки голам Рижука та Татаркова. У гостей гол престижу на рахунку Дегтярьова. Олімпік міг вирвати нічию, але Балашов не зумів реалізувати пенальті.

Чорноморець мінімально переміг Олімпік

УПЛ 2018/19, 1 тур

Чорноморець – Олімпік – 2:1

Голи: Рижук, 9, Татарков, 66 – Дегтярьов, 70

Нереалізований пенальті: Балашов, 84