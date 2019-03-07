Чорноморець – Олександрія: матч УПЛ перенесено через міжнародний марафон

Англія — 20:47 157
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УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плей
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглія — 19:59 1247
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Рома оголосила про звільнення Ді ФранческоІталія — 19:26 1449
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Рамос пригрозив Пересу покинути Реал: "Ти мені платиш, і я йду"Іспанія — 16:34 6334
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Реал розпочав перемовини з Моурінью – призначення може відбутися цього тижня, – ASІспанія — 16:10 1256