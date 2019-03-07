Чорноморець – Олександрія: матч УПЛ перенесено через міжнародний марафон

Дирекція Прем'єр-ліги України вирішила перенести проведення матчу 22-го туру чемпіонату УПЛ Чорноморець – Олександрія.

На прохання "моряків" матч, який повинні були зіграти 17-го березня, перенесли на 16 березня, повідомляє офіційний сайт Чорноморця. Гості та телетранслятор зустрічі погодилися на зміну дати поєдинку.

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Причина такого кроку – проведення 17-го березня у Одесі 10-го міжнародного марафону. Після 20 турів Чорноморець посідає 11 сходинку в УПЛ. В активі підопічних Червенкова 11 очок. Олександрія з 37-ма пунктами йде на 3 позиції.

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