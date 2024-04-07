У рамках 23-го туру УПЛ 2023/24 Чорноморець приймає Олександрю, а Колос зіграє з Металістом 1925. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Олександрія

Одеситам у другій половині сезону не позаздриш. Після відскоку з Оболонню у лютому команда видала серію в три поразки поспіль (від Динамо, Ворскли й Вереса) – вони були мінімальними, але загалом заслуженими. Далі стався розгром Полісся із рахунком 4:1, який потішив ефектним футболом у виконанні "моряків" і подарував надію на повернення звичного Чорноморця.

Втім, у півфіналі Кубка України сталася катастрофа – 1:4. Майже без моментів з боку підопічних Романа Григорчука. Це стало важким ударом, але все ж не слід забувати про різницю в класі. Сталося те що сталося. Тепер необхідно перемкнутись на чемпіонат, реабілітовуючись за невдалий старт весняної частини сезону.

Чорноморцю цілком до снаги набрати переможну ходу, але суперник у одеситів дуже серйозний. Олександрія спростила свій футбол і одразу з поновленням сезону спинила Шахтар (0:0, хоча й зазнала технічної поразки). Потім сталася нічия із Зорею (0:0) при суттєвій перевазі по грі, а Ворсклу й Полісся перемогли мінімально у рівних матчах. Подальший виїзд у Минай теж мав завершитись тріумфом – причому дуже переконливим.

Підопічні Руслана Ротаня на середину другого тайму вели з рахунком 2:0, однак між 63 та 79 хвилинами пропустили двічі й залишилась у меншості. Олександрійцям пощастило втримати бодай якісь очки, але тепер вони змушені обходитись без Ковальця – а це серйозна втрата.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Авагімян – Ковалець

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Олександрія

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Олександрія: Шевченко – Скорко, Логінов, Кампос, Копина – Михайленко – Калітвінцев, Шостак, Калюжний, Шулянський – Кулаков

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

У подібних матчах робити прогнози важко. У чемпіонаті України все вирішує рандом, а об'єктивні причини успіху / провалу команд вигадуються наприкінці сезону. Тим не менш, можна спрогнозувати тотал менше 2,5 – за винятком одного матчу, Олександрія й Чорноморець забивають не більше 1 гола за гру.

Колос – Металіст 1925

Битва двох кризових команд. Колос почав другу частину сезону з перемоги над Вересом у рівному матчі, однак потім видав 4-матчеву серію поразок. Майже всі вони пройшли за більш-менш гідної гри – наприклад, Шахтар повністю нейтралізували до кінця першого тайму, та ще й гол у їхні ворота провели, а завершилось все з рахунком 2:3.

Втім, спад був очікуваним. Низька кількість голів трималась на сейвах Фесюна та марнотратство суперників, а голів мало залетіти на 6,55 більше. Та і Фесюна поступово розкусили, змушуючи Кирила активніше працювати ногами. У поєднанні з вкрай низькою результативністю весняний провал Колоса не дивує – але не слід недооцінювати команду Ярослава Вишняка. Вона просто регресує до середнього, а не деградує.

За Металіст 1925 більш лячно. 1 нічия й 4 поразки (в тому числі й від аутсайдерів) – ось що отримали харків'яни після призначення Віктора Скрипника, підписання Дениса Гармаша й переходу на схему 4-4-2 з ромбом у центрі. У такій формації "жовто-сині" пропустили 13 голів, причому Рух відвантажив 4 за 17 хвилин перешого тайму. Забити вдалося тільки 5 голів.

Як зазначив капітан Артем Габелок, схема 4-4-2-ромб не дуже підходить для команд, які борються за виживання. Тренерський штаб намагається щось змінити, однак час підтискає. Металіст 1925 вже зараз тримається у зоні прямого вильоту, відставши від зони плей-офф на два очки – а до рятівної 13-ї позиції бракує вже шести.

Кадрова ситуація

Травмовані: Арі (під питанням), Курило (обидва – Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Металіст 1925

Колос: Фесюн – Ємець, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Мілько, Богданов – Ільїн, Оріховський, Топалов – Паулаускас

Металіст 1925: Мозіль – Капінус, Імереков, Червак, Фарина – Юрченко – Габелок, Гармаш, Бичек – Борячук, Арі

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Матчі Колоса в принципі низові, а Металіст 1925 лишень раз забив більше одного гола за гру. Звісно, рандом УПЛ впливає не тільки на результат, а на результативність – але якщо керуватись логікою, то голів багато не заб'ють. А переможе більш фартовий, як і заведено.

Шахтар – Рух: анонс матчу УПЛ