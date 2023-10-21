В рамках 11-го туру УПЛ Чорноморець приймає Минай, а Олександрія зіграє з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Минай

Одесити перед міжнародною паузою могли вийти на чисте перше місце, однак за нього треба було поборотись з Кривбасом. "Моряки" здолали криворіжців у Кубку, однак у чемпіонаті не зрослося – підопічні Юрія Вернидуба здобули мінімальну перемогу. Тепер Чорноморець йде п'ятим, хоча відставання від другої сходинки становить лишень три очки.

Команду Романа Григорчука звикли вихваляти за інтенсивний пресинг та якісний позиційний наступ, але в останніх турах цього було непомітно. Можливо, гравці дещо втомились, хоча кадрова глибина у одеситів дуже серйозна – а от нестабільність характерна для них протягом всього сезону. Чорноморець регулярно чергує успішні й провальні матчі (і навіть серії), роздаючи очки андердогам.

Ці очки неабияк потрібні Минаю. Закарпатці за 10 турів не здобули жодної перемоги, зазнавши шести поразок. Керівництво списує їх на велику кількість помилок арбітрів, та і Володимир Шаран згодний з цим твердженням. "Лисицям" дійсно не щастить у цьому плані, але більшою проблемою є марнотратство в завершальній фазі атак (недозабили понад три голи) та слабка оборона (найвищий показник очікуваних пропущених).

Недооцінювати цей колектив не можна, адже Минай останнім часом суттєво додав. Команда регулярно створює хороші моменти й гідно виглядає на тлі середняків УПЛ. Якби у Миная був кращий кадровий потенціал, то проект Володимира Шарана міг би стати більш кусючим – а поки що навіть на жилах за результат зачепитись не вдається.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шевченко, Войтіховський – Воробчак

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Минай

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Дада, Васильєв, Шпорн – Брагару, Ієде, Авагімян

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Мельник – Дмитрук, Вітенчук, Ралюченко, Булеза – Кораблін, Твердохліб – Одарюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Чорноморець – однозначний фаворит. Минай, звісно, здатний створити проблеми, але закарпатців не вистачає навіть для матчів проти Оболоні. Забагато марнотратства й помилок, замало можливостей для підсилення гри. "Моряки" повинні перемагати, хоча в останніх турах до них були питання.

Олександрія – Колос

Підопічні Руслана Ротаня не знають перемог протягом восьми турів УПЛ. Востаннє виграти у чемпіонаті олександрійцям вдалося аж 5 серпня – з того часу команда тріумфувала лишень у кубковій зустрічі з Рухом. Хоча навіть там єдиний гол було забито на останніх секундах, причому футболістом львів'ян у власні ворота. Ось такий він, Ротань-стайл.

Як наслідок, "аграрії" розташувались прямо над четвіркою аутсайдерів, випереджаючи їх тільки завдяки кращим додатковим показникам. "Жах? А шо, не жах? Жах" (с). От тільки поступово статистика Олександрії почала йти вгору – і по грі це теж помітно. Підопічні Руслана Ротаня гідно виглядали на тлі Динамо, інтенсивно пресингуючи й створюючи моменти зі стандартів, а з ЛНЗ траплялись цілі ігрові відрізки домінування.

Подивимось, чи вистачить цього для матчу проти Колоса. Ковалівці у своєму бажанні не грати самим і не давати грати іншим досягли дзену – вони розписали аж чотири поспіль нічиї, причому три останніх поєдинки завершились з рахунком 0:0. Причому очки вдалося відібрати у Ворскли, Полісся та СК Дніпро-1. Not bad.

В принципі, це все, що треба знати про футбол підопічних Ярослава Вишняка. І все було б добре, якби попередню перемогу Колос не здобув аж 12 серпня – сім турів тому. Навіть у Кубку "хлібороби" зазнали поразки від Маріуполя. Звісно, такий розклад нікого у Ковалівці не влаштовує. Зона перехідних матчів розташована всього у трьох очках позаду.

Кадрова ситуація

Травмовані: Логінов, Білошевський (обидва під питанням) – Цуріков (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Колос

Олександрія: Шевченко – Копина, Савченко, Кравченко, Ернандес – Сігєєв, Смирний, Ковалець – Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Мілько, Богданов, Чорноморець – Демченко, Мякушко – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У матчах за участі Колоса важко сподіватись на щось інше, крім нічиєї. Олександрія трішки додала, але недостатньо для впевненого прогнозування перемогу – швидше, команда просто перестала бути безнадійною. Ставимо на "мирову".

Шахтар – ЛНЗ: анонс матчу УПЛ