Чорноморець – Металіст 1925

Чорноморець і Металіст 1925 зустрінуться в Одесі в останній надії зачепитись за очки в 2021 році. Харків'ян, в принципі, влаштує і нічия, адже нижче десятого місця колектив не опуститься – як для дебюту в УПЛ, це цілком нормальний результат. Ненормальною є серія в 6 поразок із сумарним рахунком 3:18, та ще й з трьома поспіль поєдинками без забитих голів.

Прикро, адже по грі протягом осінньої частини сезону "жовто-сині" не заслужили на такий болісний відрізок. Вони намагаються демонструвати сучасний позиційний футбол від володіння й великої кількості передач – втім, такий ігровий стиль потребує сильного підбору кадрів. У Металіста 1925 же з цим дуже великі проблеми. Власне, саме відсутність глибини складу й призвела до такого провалу в результатах, тож взимку клубу необхідно виходити на ринок.

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Одеситів нічия не влаштує, адже вони йдуть на чотирнадцятій позиції в турнірній таблиці, тримаючись всього у трьох очках від дна. Покинути зону перехідних матчів підопічні Юрія Мороза в цьому році вже не зможуть, але є можливість наблизитись до рятівної дванадцятої сходинки на дистанцію у три бали. Для цього необхідно бити Металіст 1925 – от тільки "моряки" програли в трьох останніх турах УПЛ, пропустивши 10 голів.

Чорноморець дуже симпатично виглядає в атакувальній роботі, але молодість колективу, простенька тактика (закидання під флангові контратаки) та жахлива оборона тягнуть команду вниз. За очікуваними пропущеними голами одесити є найгіршими в УПЛ, та і в реальності більше пропускав лишень Маріуполь. Тим не менш, все це господарям необхідно пересилити – Металіст 1925 треба обігрувати будь-якою ціною.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дерек, Пономар, Жичиков, Батюшин (усі – Металіст 1925)

Дискваліфіковані: Вачіберадзе (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Металіст 1925

Чорноморець: Кучерук – Путря, Біловар, Дубко, Вантух – Тлумак, Смирний – Цітаішвілі, Ісаєнко, Авагімян – Бугай

Металіст 1925: Сидоренко – Єрмаков, Кверквелія, Шершень, Ченбай – Габелок – Савін, Голодюк, Криськів, Ременюк – Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обидві команди схожі одна на одну – у них відносно сильна атака, яку тягне вниз слабка оборона. Позиційний наступ Металіста 1925 складніше організований, але внаслідок великої кількості втрат його стабільність підірвана (3 голи за 6 матчів говорять самі за себе). Чорноморець працює простіше, через швидкі контратаки, але дуже сильно страждає від марнотратства – взнаки дається молодість колективу.

З огляду на вищезазначені факти, цілком ймовірною здається нічия. Хоча загалом у цьому поєдинку можливий будь-який результат.

Колос – Минай

Колос провалив більшу частину сезону, змінивши двох тренерів і в якийсь момент опинившись в кількох очках від зони вильоту. Ситуацію врятував Ярослав Вишняк, який замінив Сергія Кузнєцова й видав три перемогу та нічию у п'яти матчах – ковалівці під його керівництвом зазнали поразки лишень від Шахтаря, в дебютній грі з новим коучем. Не можна сказати, що "хлібороби" демонстрували крутий футбол за цей період, а в кількох зустрічах команда відверто відскочила – тим не менш, Колос завершить рік у першій десятці.

Робота нового наставника настільки вразила Андрія Засуху, що той призначив Ярослава Вишняка головним тренером, знявши приставку "в.о.". Словом, ситуація більш-менш стабілізувалася. Тепер важливо просто подарувати перемогу рідним вболівальникам і піти у заслужену відпустку.

У Миная ситуація значно гірша. Закарпатці після несподіваної перемоги в першому матчі сезону не виграли у жодному з 16 поєдинків УПЛ, та ще й з Кубка України вилетіли, поступившись першоліговому Альянсу. Прихід Ігоря Леонова дещо покращив організацію гри в атаці, але загалом стан справ не змінився – "лиси" як не знали звитяг, так і не знають, тримаючись на передостанній позиції з відривом від дна всього у два очки.

Під кінець осінньої частини сезону в Минаї ще й почали вибухати конфлікти. Селезньов кричить на партнерів і разом з тренером воює з журналістами, а ті, своєю чергою, пишуть про втрату контролю над роздягальнею. В клубі все спростовують, але це зараз не має особливого сенсу – нині важливо просто перемогти. Закарпатці у кількох матчах під керівництвом Ігоря Леонова були дуже близькими до цього, тож списувати колектив зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чурко (під питанням), Новак – Синьогуб (під питанням), Мякушко

Дискваліфіковані: Павловець – Хахльов

Орієнтовні склади на матч Колос – Минай

Колос: Кучер – Гончар, Горін, Семенко, Багайоко – Петрусенко, Месхі – Книш, Кулієв, Ахмедзаде – Селезньов

Минай: Волинець – Золотов, Ром, Петров, Чорноморець – Мілько, Богданов – Ільїн, Нурієв, Сантос – Сітчінава

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекери не вірять у перемогу Миная чи нічию. Закарпатці занадто нестабільні як в ігровому плані, так і в психологічному. Колос теж далекий від ідеалу, однак ковалівці грають вдома, а їхні останні результати змушують вірити в краще. З огляду на ці фактори, ми ризикнемо поставити на звитягу господарів.

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