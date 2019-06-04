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Чорноморець — Колос – 0:0 – відеоогляд матчу

22:23 52 Читать на русском
Чорноморець — Колос – 0:0 – відеоогляд матчу
Ангел Червенков / Фото ФК Чорноморець

 Чорноморець та Колос розійшлись миром у першій зустрічі плей-офф УПЛ.

 

Команди не мали наміру ризикувати, тому перша половина гри відбулась майже без моментів.

Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги

Після перерви гравці Чорноморця виглядали активніше, але до результативних дій це не призвело. Гості інколи пробували вибігати в контратаки до воріт одеситів, проте загострити гру ніяк не вдавалось.

При млявій грі від обох команд на табло відображались справедливі нулі. Хто гратиме в УПЛ наступного сезону вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 8 червня. Початок вирішальної битви о 18:00.

Карпати розійшлися миром із Волинню у першому матчі плей-офф УПЛ

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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