Чорноморець — Колос – 0:0 – відеоогляд матчу

Чорноморець та Колос розійшлись миром у першій зустрічі плей-офф УПЛ.

Команди не мали наміру ризикувати, тому перша половина гри відбулась майже без моментів.

Чорноморець розписав нічию з Колосом у першому поєдинку плей-офф Прем'єр-ліги

Після перерви гравці Чорноморця виглядали активніше, але до результативних дій це не призвело. Гості інколи пробували вибігати в контратаки до воріт одеситів, проте загострити гру ніяк не вдавалось.

При млявій грі від обох команд на табло відображались справедливі нулі. Хто гратиме в УПЛ наступного сезону вирішиться у матчі-відповіді, який відбудеться 8 червня. Початок вирішальної битви о 18:00.

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