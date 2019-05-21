Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 30-го туру УПЛ Чорноморець приймає Карпати, Арсенал-Київ зустрінеться з Олімпіком, а Десна – з Ворсклою. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Карпати

21 травня, 17:00, Одеса, стадіон "Чорноморець"

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Турнірна ситуація для обох команд виглядає неприємно. Про Чорноморець і говорити нічого – одесити йдуть на останній позиції з відставанням у три очки від Арсенала-Київ, вилітаючи з УПЛ напряму. Якщо вдасться порівнятися з "канонірами", то за різницею м'ячів "моряки" будуть вище, але для початку потрібно перемогти Карпати. Львів'яни ж випереджають Арсенал на чотири пункти, але їх задача – вислизнути із зони плей-офф взагалі. Для цього потрібно обійти Олімпік, який знаходиться зовсім поруч.

Дивовижний гол Мякушка у відеоогляді матчу Карпати – Десна – 2:0

Карпати в ігровому плані почали оживати. В позаминулому турі львів'яни змогли перегорнути невдалий хід матчу проти Ворскли й вирвати нічию, а на вихідних "леви" у меншості розбили Десну з рахунком 2:0 – причому гол Мякушка став просто шедевральним. Втім, "зелено-білі" не раз провалювалися після переконливих поєдинків, тому у Чорноморця є шанси – тим паче що у Львові "моряки" ледь не прибили команду Фабрі Гонсалеса. В минулому ж турі одеситам не вдалося уникнути поразки від Олімпіка, але вони були дуже близькими до нічиї. У підопічних Червєнкова сильний характер (чого лише коштують 3:3 з Арсеналом), тому матч у Одесі повинен бути дуже цікавим.

"Родзинки"

– Чорноморець найбільшої домашньої поразки в чемпіонатах зазнав саме від Карпат, причому в поточному сезоні (0:5).

– "Моряки" не перемагають "левів" в чемпіонатах вже 7 ігор поспіль (4 нічиї, 3 поразки).

– Чорноморець не забиває голів "зелено-білим" протягом 284-х хвилин.

– На своєму полі одеський клуб не знає радості перемог в Прем'єр-лізі вже 6 ігор поспіль (1 нічия та 5 поразок)

Кадрова ситуація

Травмовані: Де Камарго, Гуйє (Карпати)

Під питанням: Сандохадзе (Карпати)

Дискваліфіковані: Норенков – Йода, Понде

Відсутні з інших причин: Мусолітін (Чорноморець; викликаний у збірну U-20)

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Карпати

Чорноморець: Кожухар – Голіков, Грачов, Рижук, Трубочкін – Бабенко, Морозенко – Танчик, Гошкодеря, Вільх'яльмссон – Коваль

Карпати: Кучинський – Мірошниченко, Нестеров, Ковтун, Бусько – Мякушко, Ді Франко, Кльоц, Онгла, Гуцуляк – Дебелко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

У Карпат доволі серйозні кадрові втрати, а Чорноморець забиває багато лише тоді, коли команда прикута до стінки. Тим не менш, обом клубам потрібно набирати очки, тому можна прогнозувати не дуже результативну нічию.

Арсенал-Київ – Олімпік

21 травня, 19:30, Київ, стадіон імені В. В. Лобановського

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Арсенал-Київ протягом вихідних міг опинитися як на десятому, так і на останньому місці в турнірній таблиці. Поразка Ворсклі та перемоги Карпат і Олімпіка поставили хрест на примарних надіях покинути зону вильоту взагалі, однак програш Чорноморця дозволив зберегти перевагу над одеситами у три очки. Становище, однак, залишається хитким, адже "моряки" мають кращу різницю м'ячів, а кияни, як на зло, перестали перемагати. Донеччанам також важко, адже Карпати всього у двох залікових балах позаду; одна невдача на фоні звитяги львів'ян – і "олімпійці" повернуться в зону перехідних матчів.

Арсенал-Київ – Чорноморець: у роздягальню зайшла людина і дала "смачного ляща" арбітру матчу, – журналіст

Підопічним Ігоря Леонова фантастично не щастить в останніх турах. З Чорноморцем вони зіграли внічию 3:3, пропустивши на останніх хвилинах з доволі сумнівного пенальті; втім, поразка Ворсклі з рахунком 2:0 при трьох ударах полтавців по воротах виглядала ще більш прикро – тим паче що кияни виглядали непогано. Олімпік же в п'яти крайніх турах зазнав лише однієї поразки та розписав одну нічию, а перемога над Чорноморцем на вихідних виглядала досить впевнено – хоча на останніх хвилинах донеччани могли її втратити. Словом, сьогодні можна очікувати цікавого матчу, адже команди і самі грають, і суперникам дають.

"Родзинки"

– Арсенал-Київ може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 2 м’ячі).

– Гольовий серіал олімпійців в УПЛ триває 6 ігор (10 м'ячів).

– Донецький клуб на полях суперників забиває голи протягом рекордних для клубу 7 ігор (8 м'ячів).

– Арсенал-Київ на своєму полі не програє в УПЛ 4 матчі поспіль (2 нічиї, 2 поразки).

Кадрова ситуація

Травмовані: Балашов, Еногела (Олімпік)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Олімпік

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Дубінчак – Домбровський, Оріховський – Калітвінцев, Ліпартія, Мудрик – Мезу

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цимбалюк, Клименчук – Гай, Політило – Г. Пасіч, Тейшейра, Вантух – Матар

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обом колективам дуже потрібні очки і вони вміють забивати більше одного голу за матч. Оборона у донеччан трохи міцніша, а кияни більш варіативні в атаці, однак загалом суперники рівні. Саме тому можна очікувати на високорезультативну нічию.

Десна – Ворскла

21 травня, 17:00, Чернігів, стадіон імені Ю. Гагаріна

Головний арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Даний поєдинок може стати ключовим у боротьбі за перемогу в нижній шістці. Чернігівці та полтавці змагаються за сьоме місце виключно один з одним: відрив від найближчого переслідувача – Олімпіка – становить 8 залікових балів, які за три останні тури навряд чи відіграють. Нічия у зустрічі на стадіоні імені Юрія Гагаріна більш вигідна Десні, яка за рівності очок має кращу різницю м'ячів; поразка господарів також некритична, адже Ворскла з великою долею ймовірності ще десь оступиться – і тоді "сіверянам" достатньо буде просто наздогнати "зелено-білих". Втім, це все буде потім, а поки що у команд битва за "Кубок гідності".

Рябоконь після поразки Десни від Карпат розкритикував формат УПЛ

Попередня зустріч Десни та Ворскли виявилась ультраепічною. Полтавці після першого тайму горіли з рахунком 0:3, але по перерві за 12 хвилин відіграли всі голи, ставши сьомою командою в історії України, якій це вдалося. Після цього у "зелено-білих" справи пішли вгору: в чотирьох наступних турах вони жодного разу не програли (2 перемоги, 2 нічиї), в той час як Десна поступилася тричі – при чому від Чорноморця вдома за рахунку 2:1 на останніх хвилинах чернігівці пропустили три голи. На вихідних вони зазнали справедливої поразки Карпатам, хоча й Ворскла з ними помучалась, ледь втримавши нічию. Крім того, полтавці в останньому турі забили два м'ячі Арсеналу, завдавши всього три удари по воротах .Словом, обидва лідери нижньої шістки неідеальні.

"Родзинки"

– З 16 квітня гравці Десни якщо забивають голи в чемпіонаті, то не менше 2-х м'ячів за матч.

– Полтавчани не знають гіркоти поразок в УПЛ 5 матчів поспіль (2 перемоги, 3 нічиї)

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Д. Фаворов (Десна)

Орієнтовні склади на матч Десна – Ворскла

Десна: Литовка – Люлька, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Хльобас, Картушов – Філіппов

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Сапай – Шарпар, Скляр – Шехіч, Васін, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Десну навесні лихоманить, а тут ще й капітан вилетів через дискваліфікацію. Саме тому в перемогу чернігівців не дуже віриться. Втім, і Ворскла в останніх матчах набирала очки дуже натужно, тому сьогодні можна прогнозувати нічию.

Михайло Юхименко, Футбол 24