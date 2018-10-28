Чорноморець – Карпати: голкіпер господарів Літовченко пропустив дивний гол

Чорноморець програв Карпатам з рахунком 0:5. Останній гол вийшов дещо курйозним.

Чорноморець приймав Карпати у 13 турі УПЛ. До 78 хвилини одесити поступались 0:2, але у підсумку програли 0:5.

Останній гол, який забив Олексій Гуцуляк, вийшов дещо дивним. Голкіпер Чорноморця Сергій Літовченко далеко вийшов зі штрафного майданчика на м’яч, але не зміг правильно вибрати позицію, аби приборкати ігрову кулю. Крім того, воротар не надто намагався наздогнати м’яч, через що Олексій Гуцуляк легко обійшов Літовченка та забив у порожні ворота.

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Також нестандартно повів себе захисник Чорноморця Олег Остапенко, який перебував поруч з Гуцуляком, але побачивши гравця Карпат уповільнив свій біг, пропустивши його вперед.