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Чорноморець – Карпати: голкіпер господарів Літовченко пропустив дивний гол

17:09 1030 Читать на русском
Чорноморець – Карпати: голкіпер господарів Літовченко пропустив дивний гол
Сергій Мякушко та Сергій Літовченко / Карпати

 Чорноморець програв Карпатам з рахунком 0:5. Останній гол вийшов дещо курйозним.

Чорноморець приймав Карпати у 13 турі УПЛ. До 78 хвилини одесити поступались 0:2, але у підсумку програли 0:5.

Останній гол, який забив Олексій Гуцуляк, вийшов дещо дивним. Голкіпер Чорноморця Сергій Літовченко далеко вийшов зі штрафного майданчика на м’яч, але не зміг правильно вибрати позицію, аби приборкати ігрову кулю. Крім того, воротар не надто намагався наздогнати м’яч, через що Олексій Гуцуляк легко обійшов Літовченка та забив у порожні ворота.

Карпати на виїзді розтрощили Чорноморець і перервали 5-матчеву безвиграшну серію в УПЛ

Також нестандартно повів себе захисник Чорноморця Олег Остапенко, який перебував поруч з Гуцуляком, але побачивши гравця Карпат уповільнив свій біг, пропустивши його вперед.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Україна13 тур

Чорноморець - Карпати: Неділя 28 жовтня 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 5
Карпати
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