В рамках 3-го туру УПЛ Чорноморець зустрінеться з Інгульцем, а Кривбас зіграє зі Львовом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Чорноморець – Інгулець

Чорноморець неоднозначно стартував у новому сезоні УПЛ. З одного боку, "моряки" набрали всього одне очко у матчах проти Вереса та Металіста 1925 – суперників, з якими можна чіплятись за перемоги. При цьому одесити не забили жодного гола й отримали у свої ворота два пенальті (обидва привіз Джеймс), які парирував блискучий Непогодов. Особливо жахливим був поєдинок з рівнянами, адже там команда не показала взагалі нічого й зазнала поразки.

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З іншого боку, підопічні Романа Григорчука проявили здатність вчитись на помилках і прогресувати. У матчі з Металістом 1925 гру вів саме Чорноморець – "моряки" створили пристойну кількість моментів і майже нічого не дозволили харків'янам. Був і високий інтенсивний пресинг, і хороша позиційна робота в завершальній фазі атак. Не факт, що сьогодні одесити зіграють так же симпатично, але вони здатні на це.

Інгулець схарактеризувати значно простіше. У перших двох турах УПЛ петровці зіграли в одному руслі – обережно, з непоганим пресингом і низкою хороших контратак. Щонайбільш важливо, команда забила по голу. На окремих відрізках матчів проти Олександрії й Металіста "козаки" навіть домінували.

Попри рівний характер гри й дуже низькі швидкості (спричинені спекою), підопічні Сергія Лавриненка поступилися Олександрії (1:2) й розписали нічию з Металістом (1:1). Інгульцю бракує кадрового потенціалу й класу – взнаки дається вкрай скромне підсилення влітку. Також не вдалося вирішити проблеми в обороні – петровці мають за плечима 11-матчеву серію з пропущеними голами.

Втім цей суперник все одно залишається непростим. Феєрії у матчі проти Інгульця ніхто не продемонстрував.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Інгулець

Чорноморець: Непогодов – Брагару, Джеймс, Єрмаков, Селін – Політило, Плакса, Бобко – Кузик , Гладкий, Штогрін

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Ченбай, Павлов, Саків – Кучеренко, Запорожець – Одарюк, Клименко, В. Блізніченко – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Суперники приблизно рівні. Чорноморець трішки агресивніший, Інгулець – дещо міцніший в плані організації. Одесити мають проблеми із забитими голами й необережно обороняються, однак у них класну форму набрав голкіпер, а моментів в матчі з Металістом 1925 вистачало. Петровці регулярно пропускають, але і забивають теж постійно.

В таких умовах результативна нічия здається доволі вірогідним результатом. На неї і поставимо.

Кривбас – Львів

Кривбас не дуже переконливо стартував в УПЛ, зазнавши мінімальної поразки від Колоса й практично нічого не продемонструвавши на полі. Підопічні Юрія Вернидуба намагалися працювати першим номером, однак команда майже не заходила в штрафний і мала низьку точність передач. У матчі з Шахтарем очікувалось, що криворіжці закриються й перейдуть на контратакувальні рейки, але вони не зрадили своєму стилю – і видали сильний матч!

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Новачок Прем'єр-ліги тримався на рівних з "гірниками", створюючи хороші моменти й мало що дозволяючи іменитому опоненту. Тут, звісно, варто не забувати про невиразну форму донеччан, однак Кривбас виглядав симпатично й перспективно. Тим не менш, від поразки колектив не втік, знову не забивши й пропустивши гол після стандарту – цей аспект гри залишається найбільш вразливим місцем криворіжців.

Є стійке відчуття, що Кривбас скоро добереться до своєї дебютної перемоги в еліті, але зараз команда погодилась би і на нічию. Ну чи хоча б на гол. Реалізація у команди теж шкутильгає.

Львів пропускав перший тур, стартувавши з другого й ледь не створивши сенсацію. Команда, яка втратила значну частину лідерів і вкрай скромно підсилилась влітку, дала грандіозний бій Зорі – 2:3! "Містяни" швидко пропустили, не менш швидко відігрались, а на старті другого тайму ще й вийшли вперед. Щоправда, луганці потім знову забили, однак вирвати перемогу над андердогом їм вдалося аж на останніх секундах 6-ї компенсованої хвилини.

Навіть якби голів не було, за матчем було приємно спостерігати. Львів вийшов у оборонній схемі 3-4-1-2, але дуже вміло контратакував – особливо яскраво проявили себе Нич і новачок Бойчук (гол+пас). В цілому, підопічні Олега Дулуба працювали на рівних з потужнішим суперником, проявивши зрозумілі механізми розкриття оборони й вривання у карний майданчик.

Все виглядало дуже симпатично, але нашвидкуруч зібраному колективу буде дуже важко зберегти стабільність. Сьогодні Львову буде не менш важко, ніж тиждень тому.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Татарков (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Львів

Кривбас: Сарнавський – Опанасенко, Вернидуб, Стецьков, Якімець – Банада, Семенов – Н. Волошин, Хобленко, Хомченовський – Устименко

Львів: Ільющенков – Крушинський, Муравський, Васильєв – Бусько, Мільченко, Шишка, Грисьо – Бойко – Нич, Бугай

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози, адже вибірка матчів дуже мала. У Кривбаса можна відзначити проблеми в завершальній фазі атак, але оборона в принципі непогана. Львову бракує стабільності та зіграності, але команда компенсувала це непоганою організацією та класними контратаками.

Можливо, суперники й не зовсім рівні (криворіжці мають потужніший склад), але у кожного з цих колективів є свій особливий набір чеснот і недоліків. Загалом же, поки важко надати перевагу комусь із них. Ми поставимо на нічию.

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