Чорноморець після звитяги над Маріуполем (3:2), здавалося б, почав оживати. Команда Юрія Мороза і проти резервістів Шахтаря круто зіграла (але тільки в першому таймі), і бойові нічиї з Олександрією та Минаєм розписала, граючи набагато краще за суперників – втім, у попередньому турі одесити зазнали розгрому від Зорі, опустившись на передостанню позицію в УПЛ. Неприємно, однак у Кубку "моряки" реабілітувалися, забивши чотири голи у ворота Прикарпаття.

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Колектив ще не доріс до перемог над топами, але на тлі рівних собі опонентів виглядає симпатично. Чорноморець ставить на швидкісні контратаки через фланги, демонструючи дуже хорошу динаміку руху м'яча на чужій половині й створюючи пристойну кількість моментів – втім, шкутильгає реалізація та робота в обороні. Першу проблему яскраво показав матч з Минаєм, де "моряки" кілька разів не змогли забити з мінімальної відстані, а про другу говорить статистика пропущених голів. Більше пропустив тільки Маріуполь, який свій поєдинок у турі вже зіграв.

Інгулець після перемоги над Динамо виглядав суперником, здатним покарати за помилки навіть гранда. В наступних двох турах петровці впевнено били Львів і Маріуполь, однак після цього команду немов підмінили – підопічні Сергія Лавриненка всуху програли Олександрії й Колосу, а потім вилетіли від представника другої Ліги в Кубку. Програвши в основний час і пропустивши двічі. Жах.

"Козаки" опинилися в кризі, з якої необхідно терміново виходити. Справа не тільки у психології, а й у турнірному становищі – від дна таблиці УПЛ колектив відділяють всього три очки. Матч проти Чорноморця в цій історії випав дуже вчасно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Лупашко (Інгулець)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Інгулець

Чорноморець: Кучерук – Путря, Дубко, Кадірі, Вантух – Кравченко, Михайленко – Цітаішвілі, Ванат, Авагімян – Ісаєнко

Інгулець: Гальчук – Асмелаш, Бен Салем, Ковальов, Опанасенко – Запорожець, Бартуловіч – Козак, Коваленко, Шарай – Сітало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогнозувати якийсь конкретний результат у цьому матчі важко, адже зустрічаються рівні суперники, від яких можна очікувати будь-якого футболу. Очевидними є лишень їхні проблеми в обороні, тож можна поставити на голи в обидва боки. Загалом же, це поєдинок на три результати, хоча нічия здається більш вірогідною.

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