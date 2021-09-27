"Моряки" у матчі 9-го туру УПЛ не змогли втримати перемогу над командою Сергія Лавриненка. Дивіться відеоогляд поєдинку на "Футбол 24".

Чорноморець вийшов вперед у матчі з Інгульцем під кінець першого тайму. Цітаішвілі розігнав контратаку через центр поля й запустив передачу на Ваната, а Владислав віддав проникний пас у штрафний під постріл Смирному – Євген пробив без шансів для Гальчука. За мить до свистка на перерву Полегенько міг зрівнювати, але влучив у поперечину.

Поворознюк: Бачили, що на НСК Олімпійський відбувалось? А сміялися з мене, чому я клітку варю

Після відпочинку "моряки" продовжили нагнітати, марнуючи момент за моментом. Поєдинок наближався до нічиєї, але за 3 хвилини до завершення матчу петровці заробили право на пенальті – Мельничук грамотно підставився у штрафному, а свіжий Брагару збив його. Бартуловіч без шансів для кіпера одеситів відновив статус-кво.

Інгулець на останніх хвилинах врятував нічию з Чорноморцем – одесити не знають перемог в УПЛ протягом 5 матчів поспіль