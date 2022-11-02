Українська Прем'єр-ліга затвердила дату, час і місце проведення матчу 11-го туру чемпіонату між одеською та київською командами.

Зустріч відбудеться у неділю, 6 листопада. Стартовий свисток пролунає о 15:00, повідомляє сайт Динамо.

Олександрія повертається на домашній стадіон – допомогли зміни регламенту

Матч відбудеться на стадіоні Чорноморець в Одесі. Вочевидь, "моряки" отримали дозвіл від Одеської обласної військової адміністрації на проведення зустрічі, згідно з нещодавніми змінами регламенту.

Одесити у поточному сезоні ще не знали перемог (3 мирові та 6 поразок), тому розташувались на дні турнірної таблиці. Кияни ж йдуть восьмим всього з чотирма звитягами.

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