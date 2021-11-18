"Настрій хороший, а хлопці працюють із великим бажанням. Попри матч з грандом, змін у нашій грі не трапиться. Ми йтимемо вперед і пресингуватимемо. Налаштовуємось грати в атакувальний комбінаційний футбол.

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У нас є проблеми у грі в обороні, але ми налагоджуватимемо надійність у цьому компоненті. Багато чого тут залежить від відповідальності футболістів та їхнього розуміння. Наша гра у захисті викликає побоювання", – сказав Мороз для ТК Футбол.

Нагадаємо, влітку Чорноморець орендував понад 10 гравців молодіжки "біло-синіх", а сам Мороз очолював Динамо U-21.

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