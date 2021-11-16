Київське Динамо організувало акцію для своїх юних вболівальників на матч 15-го туру УПЛ проти Чорноморця.

Вхід на стадіон Динамо імені Валерія Лобановського на поєдинок Чорноморець – Динамо буде безкоштовним для дітей до 14 років, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Втім, вони обов'язково мають бути разом з батьками або іншими супроводжуючими особами. Дитина може посісти вільне місце на секторі біля батьків чи супроводжуючих осіб, відповідно до їхніх придбаних квитків. Дорослі зобов'язані мати при собі зелений COVID-сертифікат, негативний ПЛР-тест, тест на антиген або довідку про одужання від коронавірусу. Для дітей жодних додаткових документів не потрібне.

До слова, матч Чорноморець – Динамо був перенесений до Києва за згодою обох сторін. Поєдинок відбудеться 19 листопада, початок о 19:30.

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