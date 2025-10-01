Збірні Чорногорії та України U-17 зійдуться у матчі першому раунді кваліфікації до Євро-2026. Стартовий склад "жовто-синіх" та пряму трансляцію гри дивіться на "Футбол 24".

Матч між збірними Чорногорії та України U-17 розпочнеться о 15:30 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі покаже YouTube-канал УАФ.

Збірна України U-17 оголосила склад на перший раунд відбору до Євро-2026 – сенсація Барселони та виконавець з Байєра

У групі збірної України, окрім Чорногорії, є Італія та Естонія. Скуадра Адзурра виграла свій матч з рахунком 8:1 і поки що посіла перше місце у квартеті.

Дві найкращі команди групи пройдуть у наступний етап відбору в Лізі А.

Стартовий склад збірної України U-17

Столярович – Смотрицький, Яблонський, Панчишин, Пламінський – Шукалович, Гамзик, Буравцов – Рибак, Гурам, Сердюк

