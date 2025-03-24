Юнацька збірна України зустрінеться в останньому матчі Турніру чотирьох націй проти Чорногорії. Посилання на трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Збірна України U-16 після поразки Польщі та перемоги над Румунією готуються до третього поєдинку на Турнірі чотирьох націй в Румунії.

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Підопічні Олега Голодюка завдяки участі в цьому турнірі готується до першого раунду відбору Євро-2026, під час якого команда стане вже збірною U-17. В кваліфікації нашим юнакам в суперники дісталась та ж Чорногорія, а також Естонія та Італія.

Нагадаємо, що Україна перемогла в попередньому матчі Румунію завдяки голам Рудзея, Гурама, Соледаренка та Курячого.

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