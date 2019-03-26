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Чорногорія – Англія: УЄФА відкрив дисциплінарну справу через расистську поведінку вболівальників

15:33 117 Читать на русском
Чорногорія – Англія: УЄФА відкрив дисциплінарну справу через расистську поведінку вболівальників
Рахім Стерлінг / Reuters

УЄФА відкрив дисциплінарні провадження проти Чорногорії, включаючи обвинувачення в расистській поведінці вболівальників.

 

Кілька гравців збірної Англії, включаючи Рахіма Стерлінга, Денні Роуза і Каллума Хадсон-Одоя, стали об'єктами расистських кричалок під час матчу.

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Чорногорії також висувається звинувачення, пов'язане із киданням сторонніх предметів на поле, запуском феєрверків і блокуванням проходів на стадіоні Градський, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Додається, що справу буде заслухано контрольним, етичним і дисциплінарним комітетами УЄФА 16 травня.

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Наступний матч на відборі Євро-2020 збірна Чорногорії проведе також вдома, і прийматиме збірну Косова 7 червня.

Теги
Євро-2020 Чорногорія Чорногорія Англія Англія УЄФА Расизм у футболі Чорногорія - Англія
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