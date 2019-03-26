Чорногорія – Англія: УЄФА відкрив дисциплінарну справу через расистську поведінку вболівальників

УЄФА відкрив дисциплінарні провадження проти Чорногорії, включаючи обвинувачення в расистській поведінці вболівальників.

Кілька гравців збірної Англії, включаючи Рахіма Стерлінга, Денні Роуза і Каллума Хадсон-Одоя, стали об'єктами расистських кричалок під час матчу.

Чорногорія – Англія: Стерлінг став жертвою расизму та закликав дискваліфікувати стадіон

Чорногорії також висувається звинувачення, пов'язане із киданням сторонніх предметів на поле, запуском феєрверків і блокуванням проходів на стадіоні Градський, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Додається, що справу буде заслухано контрольним, етичним і дисциплінарним комітетами УЄФА 16 травня.

Євро-2020: Англія розтрощила Чорногорію, Косово та Болгарія зіграли внічию

Наступний матч на відборі Євро-2020 збірна Чорногорії проведе також вдома, і прийматиме збірну Косова 7 червня.