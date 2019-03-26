Чорногорія – Англія: Саутгейт поділився методикою боротьби з расизмом у футболі після інциденту в матчі

Головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт поділився думками щодо ганебної поведінки місцевих вболівальників під час поєдинку 2-го раунду відобору до Євро-2020 Чорногорія – Англія (1:5).

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг звинуватив чорногорських вболівальників у расистських вигуках під час поєдинку.

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"Покарання не приносять користі, якщо ніхто не займеться освітою людей. Мої діти ні на хвилину не замислюються про те, де народилася людина, якою мовою вона говорить, якого вона кольору. Ми повинні переконатися, що всі отримують правильну освіту.

Я не сиджу тут, щоб просто критикувати те, що сталося в Чорногорії, тому що в нашій країні існує та сама проблема. Я не авторитет в цьому питанні. Я просто білий хлопець середніх років, що говорить про расизм. Я просто вважаю, що це дійсно складний предмет для обговорення. Я хочу, щоб мої гравці любили грати в футбол і не відчували дискомфорту через расизм", – цитує Саутгейта ВВС.

Нагадаємо, після перемоги на чорногорцями, збірна Англії очолює групу А з 6-ма очками.

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