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Чорнобиль, цигарки та пляшка горілки – Пятов став героєм мультсеріалу про Лігу чемпіонів

10:00 274 Читать на русском
Чорнобиль, цигарки та пляшка горілки – Пятов став героєм мультсеріалу про Лігу чемпіонів
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов став героєм одного з епізодів відомого мультсеріалу The Champions.

 

Одним із героїв 5-го епізоду серіалу The Champions став голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов. Спочатку він сидить за столиком, на якому лежать цигарки та стоїть пляшка горілки, а потім проводить іншим зіркам екскурсію Чорнобилем.

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Серед інших персонажів є відомі голкіпери – Кейлор Навас, Марк Андре тер Штеген, Аліссон, Джанлуїджі Буффон, Мануель Нойєр та інші.

Нагадаємо, в 6-му турі групового турніру Ліги чемпіонів Шахтар прийме Аталанту. Поєдинок пройде 11 грудня на ОСК Металіст, початок – о 19:55.

* The Champions – американський мультсеріал про зірок Ліги чемпіонів, який став досить популярним в усьому світі. Він пов'язаний з мультфільмом про НБА – Game of Zone, а творцями мультсеріалу є Адам і Крейг Маламути.

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