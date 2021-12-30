"Мені соромно було, що я не знав, коли розпався Радянський Союз. Тепер знаю – в 1991-му.

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А в 1986-му був Чорнобиль. Ось ці всі події, пов'язані з Чорнобилем. Щось там з реактором чи що? Я не пам'ятаю, не можу точно сказати. Зараз скажу якусь х*рню, а потім скажуть, що я неправильно сказав. Щось там вибухнуло", – сказав Миколенко в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ.

Додамо, що 21-річний захисник провів 17 матчів у поточному сезоні, відзначився 2 асистами.

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