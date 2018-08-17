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Чорній: У Чорноморця на 50-60% злагоджена гра

06:00 3 Читать на русском
Чорній: У Чорноморця на 50-60% злагоджена гра
Чорноморець / ФК Чорноморець

Півзахисник Чорноморця Артем Чорній прокоментував гру команди на початку сезону 2018/2019.

"У нас на 50-60 відсотків злагоджена гра, і вимоги тренера виконуються теж відсотків на 50-60. Добре, що зараз вдається добувати результат, але гра як така ще в процесі становлення. Ще є багато, над чим працювати. Цікаво, що всі голи ми забили зі стандартів. Це, звичайно, добре. Але хотілося б забивати і з гри і намагатися використовувати моменти з гри.

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Розуміємо прекрасно, яка буде зустріч. Арсеналу нікуди відступати. Вони теж захочуть брати очки. Але ми на це не дивимося, це їхні проблеми. Ми дивимося на свою гру, на свою підготовку до гри. Будемо робити все від себе залежне, щоб забрати три очки", – сказав Чорній в ефірі каналу Футбол 1.

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Україна5 тур

Арсенал-Київ - Чорноморець: П'ятниця 17 серпня 2018

Арсенал-Київ
до матчу
17
год
:
22
хв
Чорноморець
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Чорноморець Чорноморець Арсенал-Київ Арсенал-Київ Арсенал-Київ - Чорноморець Артем Чорній Артем Чорній
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год
:
22
хв
Арсенал-Київ
19:00
Чорноморець
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