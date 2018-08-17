Чорній: У Чорноморця на 50-60% злагоджена гра

Півзахисник Чорноморця Артем Чорній прокоментував гру команди на початку сезону 2018/2019.

"У нас на 50-60 відсотків злагоджена гра, і вимоги тренера виконуються теж відсотків на 50-60. Добре, що зараз вдається добувати результат, але гра як така ще в процесі становлення. Ще є багато, над чим працювати. Цікаво, що всі голи ми забили зі стандартів. Це, звичайно, добре. Але хотілося б забивати і з гри і намагатися використовувати моменти з гри.

Раванеллі: Арсенал-Київ не був готовий до початку сезону 2018/19

Розуміємо прекрасно, яка буде зустріч. Арсеналу нікуди відступати. Вони теж захочуть брати очки. Але ми на це не дивимося, це їхні проблеми. Ми дивимося на свою гру, на свою підготовку до гри. Будемо робити все від себе залежне, щоб забрати три очки", – сказав Чорній в ефірі каналу Футбол 1.

"Якби я прагнув шалених заробітків, залишався б працювати в Ювентусі", – Раванеллі розповів про життя в Україні