В італійській Серії В стались одразу чотири зміни тренерів усього за один день.

Беневенто після поразок від Кальярі та Брешії оголосив про відставку Фабіо Казерти. На вакантне місце можуть призначити Фабіо Каннаваро, з яким вже ведуть перемовини, повідомляє Football Italia .

Анрі й Фабрегас возз'єдналися в одіозному клубі Серії В – екс-форвард Мілана також став черговим новачком

Про звільнення Роландо Марана повідомила Піза, яка минулого сезону була близька до підвищення у класі, але після 6 турів кампанії 2022/23 має лише 2 пункти. Клуб вже призначив на посаду Луку Д'Анджело, з яким мав нерозірваний контракт.

Перуджа оголосила про відставку Фабріціо Касторі. Коуча звільнили через незадовільні результати – лише одна нічия та перемога у 7 матчах. Преса рапортує, що новим наставником стане Сільвіо Бальдіні.

Комо теж залишився без головного тренера, але Джакомо Гаттузо сам пішов у відставку через проблеми зі здоров'ям. Повідомляється, що колектив вже ухвалив рішення призначити Морено Лонго.

Наполі здолав Мілан і змістив Маліновського з вершини Серії А – Жиру відповідальний за зрив довгої безпрограшної серії