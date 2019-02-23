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Чорній: Перемога над Львовом додасть Чорноморцю впевненості

23 лютого 23:34 53 Читать на русском
Чорній: Перемога над Львовом додасть Чорноморцю впевненості
Артем Чорній / Фото: соцмережі

Півзахисник Чорноморця Артем Чорній прокоментував виїзну перемогу над Львовом.

"Поле було в'язке, суперник також добре діяв. Добре, що ми забили важливий гол, утримали рахунок до кінця матчу.

Львів – Чорноморець – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Хотілося здобути першу виїзну перемогу в цьому сезоні, думаю, вона нам додасть більше впевненості", – сказав футболіст в ефірі "Футбол NEWS".

Чорноморець мінімально обіграв Львів

Україна19 тур

Львів - Чорноморець: Субота 23 лютого 2019

Львів
Матч завершено
0 : 1
Чорноморець
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Артем Чорній Артем Чорній Чорноморець Чорноморець Львів - Чорноморець
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