Чорній: Перемога над Львовом додасть Чорноморцю впевненості

Півзахисник Чорноморця Артем Чорній прокоментував виїзну перемогу над Львовом.

"Поле було в'язке, суперник також добре діяв. Добре, що ми забили важливий гол, утримали рахунок до кінця матчу.

Львів – Чорноморець – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Хотілося здобути першу виїзну перемогу в цьому сезоні, думаю, вона нам додасть більше впевненості", – сказав футболіст в ефірі "Футбол NEWS".

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