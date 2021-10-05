Захисник Барселони Жорді Альба знову став жертвою непослідовних рішень Рональда Кумана на чолі команди.

Альба почав розминатись під час поєдинку проти Атлетіко та був готовий вийти на поле, проте помічник головного тренера Барселони Хенрік Ларссон жестом показав, аби іспанець сів на лаву запасних.

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"Чому я не виходжу на поле?" – Жорді не на жарт розгнівався та попросив пояснень. Тренер воротарів Хосе Рамон де ла Фуенте вказав пальцем догори, натякаючи, що це саме Куман, який відбував дискваліфікацію, ухвалив таке рішення.

Додамо, що наставник Барселони не вперше обирає контроверсійне рішення щодо Альби. Раніше Жорді випустили на поєдинок з Баварією після температури 38,5.

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