"Чому ви просто не взяли Холанда? Роналду вам не потрібен": легенда МЮ розчарований трансферною політикою клубу
Колишній гравець Манчестер Юнайтед Пол Інс не може зрозуміти, чому "червоні дияволи" вирішили підписати Кріштіану Роналду влітку 2021 року.
"Коли Сульшер очолив Манчестер Юнайтед, проект мав ціль омолодити склад, але раптом до них приходять 36-річні гравці. Ви думаєте: "Чому ви просто не пішли і не взяли Холанда?" Роналду вам не потрібен, але всі були переконані, що Холанд опиниться в Манчестер Сіті.
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Коли Кріштіану лише прийшов, усі думали, що це було чудово, і якби не Роналду, Манчестер Юнайтед досі не було б у Лізі чемпіонів. Люди казали, що він буде чудовим для клубу, гравців та молоді. Ми думали, що це так, але приклад, який він подає, викидаючи свої іграшки з візка, поганий.
Навіщо вам слухати того, хто готовий діяти так, як він? Ми бачили неодноразово – бігати по тунелю, не плескати вболівальникам, дутися – це не найкращий приклад. Відчуваю розчарування, але ви повинні вирішувати це за зачиненими дверима, а не на очах у вболівальників і камер", – наводить слова Інса The Sun.
Додамо, що Роналду не забивав за Манчестер Юнайтед протягом 6 матчів поспіль. Загалом, Кріштіану записав до свого активу 14 голів і 3 асисти у 27 поєдинках цього сезону.
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