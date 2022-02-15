"Коли Сульшер очолив Манчестер Юнайтед, проект мав ціль омолодити склад, але раптом до них приходять 36-річні гравці. Ви думаєте: "Чому ви просто не пішли і не взяли Холанда?" Роналду вам не потрібен, але всі були переконані, що Холанд опиниться в Манчестер Сіті.

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Коли Кріштіану лише прийшов, усі думали, що це було чудово, і якби не Роналду, Манчестер Юнайтед досі не було б у Лізі чемпіонів. Люди казали, що він буде чудовим для клубу, гравців та молоді. Ми думали, що це так, але приклад, який він подає, викидаючи свої іграшки з візка, поганий.

Навіщо вам слухати того, хто готовий діяти так, як він? Ми бачили неодноразово – бігати по тунелю, не плескати вболівальникам, дутися – це не найкращий приклад. Відчуваю розчарування, але ви повинні вирішувати це за зачиненими дверима, а не на очах у вболівальників і камер", – наводить слова Інса The Sun.

Додамо, що Роналду не забивав за Манчестер Юнайтед протягом 6 матчів поспіль. Загалом, Кріштіану записав до свого активу 14 голів і 3 асисти у 27 поєдинках цього сезону.

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