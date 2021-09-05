Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі заступився за своїх партнерів у складній ситуації навколо матчу проти Бразилії.

Під час матчу відбору ЧС-2022 Бразилія – Аргентина на поле вийшли представники з нагляду охорони здоров'я (Anvisa), щоб затримати кількох гравців гостей. Ліонель Мессі самостійно вів перемовини із службовцями.

Бразилія – Аргентина: матч офіційно перенесений після "візиту" поліції через партнерів Мессі

"Послухай мене! Ми тут перебуваємо вже три дні, чекали на гру, щоб нам розповідали, що ми не можемо грати?!" – заявив Ліонель одному із "непроханих гостей".

Організація Anvisa підозрює, футболісти аргентинської команди порушили карантинні закони Бразилії і лише перед матчем вирішили розшукати потенційних винуватців.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021