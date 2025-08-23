Колишній суддя ФІФА Мирослав Ступар розкритикував рішення арбітра в грі між Поліссям та Фіорентиною.

"В епізоді наприкінці першого тайму рефері Агаєв не помітив, що спочатку захисник Полісся Едуард Сарапій притримував нападника гостей Кіна, якому, зрештою, зрадила витримка.

Звісно, за удар ліктем італієць справедливо залишив поле, але й Сарапій повинен був бути покараний попередженням.

Є питання до Агаєва й щодо ігрового момента, який передував другому пропущеному м'ячу житомирян. Захисник гостей Понграчіч явно штовхав у спину в карному майданчику Олександра Назаренка, що рвався до воріт.

Рефері пропустив це порушення, але чому цей фол проігнорував арбітр VAR? Я переконаний, що після перегляду відеоповтору Аліяр Агаєв вказав би на 11-метрову позначку", – заявив Мирослав Ступар в коментарі для Sport.ua.

Нагадаємо, що Полісся поступилося Фіорентині 0:3 у першій грі четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Матч-відповідь команди проведуть 28 серпня.

