Заяви щодо найсильнішої збірної України можна сміливо відкидати – підопічні Сергія Реброва не змогли підтвердити це на ділі. Єдиний гравець з нинішньої команди, який точно може розраховувати на потрапляння до символічної команди – Андрій Ярмоленко.

Великі сподівання покладались на Михайла Мудрика, але вінгер Челсі має набагато менше здобутків у складі збірної України, ніж той таки Євген Коноплянка. Не вистачило команді і ментального лідера – лише Олександр Зінченко та Андрій Ярмоленко могли б взяти на себе цю роль. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".