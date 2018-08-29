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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

Трансфер екс-форварда Мілана Ньянга в Динамо на межі зриву

13:06 426 Читать на русском
Трансфер екс-форварда Мілана Ньянга в Динамо на межі зриву
Мбайє Ньянг

Нападник Торіно Мбайє Ньянг, радше за все, не підсилить київське Динамо. Гравець збірної Сенегалу має вже інший варіант, але проблема не тільки в цьому.

Минулого тижня з'явилось повідомлення про інтерес Динамо до екс-форварда Мілана Ньянга. У програмі "Татотаке" Костянтин Андріюк підтвердив цю інформацію. Щоправда є дуже суттєві нюанси, які стоять на шляху переходу.

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Журналіст заявив, що Торіно, який влітку викупив у "россонері" 23-річного сенегальця за 12 мільйонів євро, не може домовитись з київським клубом про ціну.

Ще однією причиною дуже ймовірного зриву трансферу є виліт Динамо з Ліги чемпіонів. Президент клубу Ігор Суркіс втратив можливість заробити 30 мільйонів євро призових, відтак навряд чи стане підписувати дорогого снайпера для виступів у Лізі Європи, де прибутки в 5 разів менші.

На те, що від результату матчу з Аяксом залежать майбутні трансфери, натякав напередодні гендиректор киян Резо Чохонелідзе.

Відзначимо, що французькі ЗМІ сьогодні, 29 серпня, почали активно сватати Мбайє в Ренн. Трансфер дуже близький, підтверджують італійські джерела.

Transfermarkt оцінює форварда у 10 мільйонів євро. У чемпіонаті Італії Ньянг забив 17 м'ячів і віддав 14 асистів за 107 матчів, зокрема за останній сезон у Торіно в його активі 4+3 за системою гол+пас.

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