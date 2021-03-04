Після зустрічі з Манчестер Юнайтед ван Анхольт у своєму Instagram побачив образи від вболівальника, який був розгніваний реалізацією моментів захисником Пелас.

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"Пішов на**й. Вихід віч-на-віч, а ти не можеш забити? Ідіот. На те, що Крістал Пелас заб'є першим, коефіцієнт був 3,60, а ти не можеш забити. Ти – собаче лайно. Чому ти не зламав собі шию, мавпо? Лайняний гравець", – йдеться у повідомленнях.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед та Крістал Пелас не змогли виявити сильнішого (0:0) у матчі 29-го туру АПЛ, а ван Анхольт мав шикарну нагоду забити, проте не переграв Хендерсона у ближньому бою.

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