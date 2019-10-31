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"Чому такий серйозний?" – Лєвандовскі вразив образом Джокера

11:10 344 Читать на русском
"Чому такий серйозний?" – Лєвандовскі вразив образом Джокера
Роберт Лєвандовскі / Reuters

Нападник Баварії Роберт Лєвандовскі разом зі своєю дружиною продемонстрували свої костюми на Хелловін.

Лєвандовскі опублікував фотографію в образі Джокера в своєму Instagram. Дружина гравця Анна постала в образі Харлі Квінн.

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"Чому такий серйозний?" – підписав фото Лєвандовскі.

До слова, в сезоні 2019/20 поляк взяв участь в 15 матчах Баварії, записавши на свій рахунок 19 голів.

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Роберт Лєвандовскі Роберт Лєвандовскі Баварія Баварія Польща Польща Німеччина
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