"Вважаю результат закономірним, хоча готовий визнати, що для нас могло бути і гірше. Але, звичайно, могло бути і краще. Треба прийняти цей результат.

Дуель голкіперів та нефарт Металіста у відеоогляді матчу з Чорноморцем

Загалом за гру можу поставити своїй команді плюс. Але якщо брати помилки в завершальній фазі атак, то це на плюс не потягне. Треба підвищувати майстерність.

У другому таймі була така гра, яку я не люблю. Гра на зустрічних курсах – туди-сюди. Це більше для шоу, для вболівальників. Коли так стається – це означає, що десь ми не допрацьовуємо. Команда повинна атакувати, але системно, позаду повинно бути все перекрито. Атаки три в три, два в два, чотири в два навіть – як таке взагалі відбувається і де всі інші люди? Чому такий безлад? Це не нормальна ситуація, це не наш підхід", – сказав Григорчук на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, нічия принесла Чорноморцю 10 очок – "моряки" після 15-го туру перебувають на передостанній сходинці турнірної таблиці УПЛ.

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